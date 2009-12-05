Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Требуется постер на сайт тематики "всё для cms ucoz". Желательно уметь переделывать шаблоны под ucoz с других cms или переделывать скрипты. Обязательно знание админки DLE (сайт на этом движке). Если тупо копипаст, то необходимо перезаливать файлы и частично менять описание. Указывайте свои цены за копипаст и за переделку шаблонов/скриптов.

14 лет назад
Icomm
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sanyaprog
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
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