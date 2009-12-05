Наполнение сайта

Заполнение ячеек excel файла информацией об украшениях. Информацияоб украшениях содержится в двух прайс-листах и одном txt файле. Из этой информации выбирается информация о весе, размерах и прочих характеристиках ювелирного украшения и переносится в один общий excel файл, ...
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Требуется постер на сайт тематики "всё для cms ucoz". Желательно уметь переделывать шаблоны под ucoz с других cms или переделывать скрипты. Обязательно знание админки DLE (сайт на этом движке). Если тупо копипаст, то необходимо перезаливать файлы и частично менять описание. Указывайте свои цены за копипаст и за переделку шаблонов/скриптов.
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