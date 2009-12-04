Наполнение форума

Здравствуйте. Нужны люди для поиска и последующего рерайта статей. Объемы большие, каждая статья 2000-2200 сим. б.п. Платить более 0.50$ за 1000 сим пока не могу, но могу уверить, что если сработаемся, то будет и повышение оплаты и постоянные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнить форум сообщениями.
Стоимость за одно сообщение (не бред, не меньше 200 знаков) - 1 рубль.
Работы много. Могу рассмотреть сразу несколько исполнителей на проект.
Всем удачи!
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