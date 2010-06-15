Поиск + рерайтинг статей

Здравствуйте.

Нужны люди для поиска и последующего рерайта статей.

Объемы большие, каждая статья 2000-2200 сим. б.п.

Платить более 0.50$ за 1000 сим пока не могу, но могу уверить, что если сработаемся, то будет и повышение оплаты и постоянные заказы. Требования к текстам - уникальность (адвего плагиатус, финдер и прочие), а также читаемость, чтобы их мог прочитать не только ПС, но и пользователь.

Прошу оставлять ICQ в проекте, а также возможный исполняемый объем в тыс.сим. в сутки.

Также прошу не связываться со мной самовольно ни в ICQ ни в личку, в ином случае - игнор.

Спасибо за внимание, жду ваших предложений.

С уважением, igormorana