Нужно перенести базу данных интернет-магазина с одной цмс на другую (со старой a-cms на более новую).

Детские игрушки.

Работа "копи-паст" , часа на 3. Товаров порядка 400.

Но делать нужно в ночное время.

Пишите стоимость, когда готовы приступить и скайп-имя.