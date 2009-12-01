Собрать адреса

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок356 просмотров
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Собрать адреса гостиниц и наполнить базу данных на сайте. Интерфейс для наполнения есть. Обязательно знание английского.

14 лет назад
dmitri1
51 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад