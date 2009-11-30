Необходим перенос всех справочников и документов из интергатора в 1с 7,7
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Наполнение контентом Интернет-магазина
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