Новости по недвижимости в Болгарии

На форум http://nazarov.info нужны постеры. Обратите внимание форум на http://ndesign.nazarov.info/ с уклоном копирайта. Один пост =1р, сообщения оставлять не менее 200 знаков, нормальные и осмысленные, темы не открывать, во флудилке не писать. Нужно оставлять 5-6 сообщений ...
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Итак, нужно - новости на сайт по недвижимости в Болгарии. Уникальные, можно переводные, можно перефразированные.
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