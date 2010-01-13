Новости по недвижимости в Болгарии

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Итак, нужно - новости на сайт по недвижимости в Болгарии. Уникальные, можно переводные, можно перефразированные.

2-3 новости в неделю. Объем - 1500-2000 знаков.

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- опыт работы

14 лет назад
Pepita
Полина 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Работаем уже месяц, нареканий нет. Быстро пришли к взаимопониманию. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Сотрудничество оставило только приятные впечатления! Полина, спасибо за интересный заказ!
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