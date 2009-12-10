Наполнение сайта, SEO

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок387 просмотров
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Добавить статьи на сайт http://igromania.org.ru/ статьи вам придётся искать самостоятельно на просторах интернета их много, копипаст с соблюдением авторства и прочих условий, либо рерайт, в общем чтобы у меня не было потом претензий от авторов статей. Поисковая оптимизация. Выберу нескольких исполнителей, возможна работа как целиком, так и по частям(только наполнение, только SEO). Желательно примеры от вас на подобные проекты, реализованные вами. Интересуют исключительно белые способы раскрутки.

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Предложения скрыты.

14 лет назад
Leshiy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Vladimir1990
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
5 дней
Очень ответственный человек, хорошо выполнил работу. Буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Алексей оказался довольно приятным, общительным, позитивным. Ответственный работадатель. Просто и доступно дает понять какие цели стоят перед вами. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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