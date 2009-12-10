Наполнение сайта, SEO

На форум http://nazarov.info нужны постеры. Обратите внимание форум на http://ndesign.nazarov.info/ с уклоном копирайта. Один пост =1р, сообщения оставлять не менее 200 знаков, нормальные и осмысленные, темы не открывать, во флудилке не писать. Нужно оставлять 5-6 сообщений ...
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Добавить статьи на сайт http://igromania.org.ru/ статьи вам придётся искать самостоятельно на просторах интернета их много, копипаст с соблюдением авторства и прочих условий, либо рерайт, в общем чтобы у меня не было потом претензий от авторов статей. Поисковая оптимизация. Выберу нескольких исполнителей, возможна работа как целиком, так и по частям(только наполнение, только SEO). Желательно примеры от вас на подобные проекты, реализованные вами. Интересуют исключительно белые способы раскрутки.
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