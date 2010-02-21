Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен27 заявок480 просмотров
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Сайт allhotels.in.ua

Нужно добавить гостиницы (адресс, тел., фотографии...)

Форма:

- Название гостиницы

- Количество звезд

- Лого (если есть)

- тел (2 тел.)

- http://sitename

- Цена проживания, вида:

Одноместный стоимость: _ грн.

Двухместный стоимость: _ грн.

Полулюкс стоимость: _ грн.

Люкс стоимость: _ грн.

- Фотографии (5~7)

- Описание

Интерисует стоимость за единицу.

С меня вход в админку, сайт стоит на joomla.

Просьба в icq и в личку не писать.

14 лет назад
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Green_Tea
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
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Хороший, приятный в общении заказчик. Всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую!
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