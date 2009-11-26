Наполнение форума

Наполнение сайтовЗакрыт38 заявок509 просмотров
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Нужны людим для наполнения форума:

3-5 тем в неделю

10-20 сообщений в неделю

оплата от 0,3 $ за тему и 0,2 $ за сообщение

За хорошие посты оплата может увиличиться в 2 раза + премии.

14 лет назад
Poetiq
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
jujuja
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$2
365 дней