Описание структуры файла

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Здравствуйте.

Нужно найти векторную карту города Мурманска. А так же описание ее формата.

14 лет назад
minicode
Ivan 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва