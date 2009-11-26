Описание структуры файла

Для бизнес интернет проекта (5 лет) требуется вменяемый человек (корректируется команда- управление проектами - SEO - поддержка клиентов - TOP менеджмент). Нужно: - перенести проект (30 страниц) с html на dle - подправить дизайн под нужды - добавить новые ...
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Здравствуйте.
Нужно найти векторную карту города Мурманска. А так же описание ее формата.
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