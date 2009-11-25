Раскидать обьявления на форумы

Частенько требуется раскидать объявления по форумам, искать инфу в гугл

К примеру найти тематичные форумы или форумы 1ого города.И закинуть на них объявление.

Нужно чтобы человек был в асе,чтобы ему закинуть запрос и он выполнинл.

Работка не пыльная.

Оплата 20$ за полный рабочий день

за работу на пару часов 5$

В основном халтурки на пару часов раскидать обьявы.Либо найти инфу и составить по ней отчёт.

Задача оценивается индивидуально.

Обращаться сразу в асю 6476436