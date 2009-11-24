Обновить материал (много)

Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта. Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей: Требования: 1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!) 2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновление каталога панелей сендвич.
Есть устаревший вариант, сверстанный в html и размещенный на сайте
http://www.ocinkovkin.ru/inform/panels/
Его нужно обновить на основе свежего pdf
www.n-n.ru/ocinkovkin/catalog.zip (24 мб)
Примечания: последние страницы с сертификатами не нужны
Посмотрите, оцените время и стоимость.
*** БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ***
1. Не пишите вслепую "сделаю за 2 часа и 100 рублей", не ознакомившись с материалом. Его много.
2. Знания HTML в этом проекте необходимы. Если Вы не можете без Яндекса объяснить, то такое , то этот проект не для Вас
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