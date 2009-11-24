Обновить материал (много)

Обновление каталога панелей сендвич.

Есть устаревший вариант, сверстанный в html и размещенный на сайте

http://www.ocinkovkin.ru/inform/panels/

Его нужно обновить на основе свежего pdf

www.n-n.ru/ocinkovkin/catalog.zip (24 мб)

Примечания: последние страницы с сертификатами не нужны

Посмотрите, оцените время и стоимость.

*** БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ***

1. Не пишите вслепую "сделаю за 2 часа и 100 рублей", не ознакомившись с материалом. Его много.

2. Знания HTML в этом проекте необходимы. Если Вы не можете без Яндекса объяснить, то такое , то этот проект не для Вас