Требуется корректировка и дополнение описанй

Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта.

Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей:

Требования:

1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!)

2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). Не менее 5 фото

3) на сайте youtube.com необходимо найт видео ролики отеля и добавить их. 2-3 видео

Просьба писать стоимость за одну позицию и количество которое сможете делать сутки.

Просьба предложения оставлять тут. Предложения без цен рассматриваться не будут.

P.S. Учитывая большие объёмы возможно будет несколько исполнителей.