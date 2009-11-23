Требуется корректировка и дополнение описанй

Наполнение сайтовЗакрыт23 заявки786 просмотров
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Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта.

Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей:

Требования:

1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!)

2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). Не менее 5 фото

3) на сайте youtube.com необходимо найт видео ролики отеля и добавить их. 2-3 видео

Просьба писать стоимость за одну позицию и количество которое сможете делать сутки.

Просьба предложения оставлять тут. Предложения без цен рассматриваться не будут.

P.S. Учитывая большие объёмы возможно будет несколько исполнителей.

12 лет назад
okovalev
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Xurmishka
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
14 дней
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