Требуется корректировка и дополнение описанй

Чтобы добавить программу на сайт нужно проделать следующую работу: - скачать программу с другого сайта (источники я могу предоставить); - если она не в архиве - запаковать ее в архив с названием похожим на название программы; - если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта.
Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей:
Требования:
1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!)
2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). Не менее 5 фото
3) на сайте youtube.com необходимо найт видео ролики отеля и добавить их. 2-3 видео
Просьба писать стоимость за одну позицию и количество которое сможете делать сутки.
Просьба предложения оставлять тут. Предложения без цен рассматриваться не будут.
P.S. Учитывая большие объёмы возможно будет несколько исполнителей.
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