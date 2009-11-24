Собрать информацию о фирмах

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок232 просмотра
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Нужно сделать базу данных о предприятиях в Украине

по разным видам деятельности. К примеру:

- строительство 500 фирм,

- автомобили 500 фирм,

- медицина 500 фирм,

- сельское хозяйство 500 фирм,

- деревообработка 500 фирм,

- компьютеры 500 фирм,

- лёгкая промышленность 500 фирм.

- и т.д.

Формат xls: адрес, телефон, е-mail, контактное лицо и пр. данные.

Подобной работы есть на постоянной основе

Прошу указать стоимость за вашу работу и возможный ориентировочный объём информации.

Спасибо.

14 лет назад
gorizont-kiev
Федор 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-1)
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