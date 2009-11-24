Наполнение сайта картинками и описанием html

Требуется наполнение сайта картинками и описанием с сайтов издателей или аналогиных.

Количество позиций около 20000 товаров. Требуется примерно 5 человек. Описание забивается четко по шаблону в html, работа копи паст, каринки вставляются только большие, картинка анонса делается сама.

требуется человек кто готов с утра до вечера качественно делать работу (полная занятость).

цену предлагайте за 1 товар.