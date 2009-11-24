Добавление анкет на сайт знакомств

Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта. Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей: Требования: 1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!) 2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). ...
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Нужно оперативно добавить на сайт знакомств 500 анкет (анкета + фотографии)
Оплата за одну анкету - 5 руб.
Если действительно есть возможность оперативно сделать данную работу - буду рад сотрудничеству
Срок исполнения работы - 5 дней
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