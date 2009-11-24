Добавление анкет на сайт знакомств

Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок436 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оперативно добавить на сайт знакомств 500 анкет (анкета + фотографии)

Оплата за одну анкету - 5 руб.

Если действительно есть возможность оперативно сделать данную работу - буду рад сотрудничеству

Срок исполнения работы - 5 дней

14 лет назад
Vartislav
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется корректировка и дополнение описанй

    Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта. Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей: Требования: 1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!) 2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавление на сайт программ для моб. телефонов

    Чтобы добавить программу на сайт нужно проделать следующую работу: - скачать программу с другого сайта (источники я могу предоставить); - если она не в архиве - запаковать ее в архив с названием похожим на название программы; - если ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Переработка вторсырья

    Доброго времени суток! Необходимо полазить по Интернету и найти организации, предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья, а именно переработкой пласмассы, полиэтилена. А так-же предприятия, заводы, которые занимаются производством полиэтиленовой и пласмассовой продукции. Особенно интересует Сибирь, Алтайский край. Хотя ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать информацию о фирмах

    Нужно сделать базу данных о предприятиях в Украине по разным видам деятельности. К примеру: - строительство 500 фирм, - автомобили 500 фирм, - медицина 500 фирм, - сельское хозяйство 500 фирм, - деревообработка 500 фирм, - компьютеры 500 фирм, - лёгкая промышленность ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обновить материал (много)

    Обновление каталога панелей сендвич. Есть устаревший вариант, сверстанный в html и размещенный на сайте http://www.ocinkovkin.ru/inform/panels/ Его нужно обновить на основе свежего pdf www.n-n.ru/ocinkovkin/catalog.zip (24 мб) Примечания: последние страницы с сертификатами не нужны Посмотрите, оцените время и стоимость. *** БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА *** 1. Не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение объявления на досках

    $50

    На сайтах частных объявлений, типа Из рук в руки и т.п. Объявление о поиске работы, в области обучения компьютерной графики. Предлагайте варианты, пожалуйста, где размещаться будут, сколько стоят услуги.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта методом копипаст

    $10

    Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста. Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов 100 статей 1 статья 0.10wmz ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копипаст

    $10

    Нужно наполнить сайт информацией методом копипаста. Требуется человек который знаком с CMS Joomla для наполнения сайта через админку. 1 статья = 1 фото + текст 1400 знаков + 4-5 тегов 100 статей 1 статья 0.10wmz ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить раздел вакансий на сайте

    Необходимо заполнить раздел с вакансиями на сайте про ночные клубы. Т.е. нужно с основных площадок по предложениям работы взять вакансии с тематикой "работа в ночных клубах" (и все что в этой сфере) и добавить на сайт. Пишите ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад