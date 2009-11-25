Размещение объявлений на форумах и досках

Частенько требуется раскидать объявления по форумам, искать инфу в гугл К примеру найти тематичные форумы или форумы 1ого города.И закинуть на них объявление. Нужно чтобы человек был в асе,чтобы ему закинуть запрос и он выполнинл. Работка не пыльная. Оплата ...