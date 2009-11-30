Интернет-магазин: добавить недостающие описания

$100
Наполнение сайтовЗавершен6 заявок234 просмотра
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Добавить недостающие описания и фото для интернет-магазина.

Количество товаров около 1000.

14 лет назад
w221
39 летИталия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
sanyaprog
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
В целом все понравилось. Были трения, но все вопросы решили. Постоянно онлайн в аське.
Заказчик часто онлайн, очень быстро сделал выплату. Были конечно небольшие трения, но все вроде порешали, рекомендую с ним работать, даже 7% на перевод с яндекса на вебмани добавил)))
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