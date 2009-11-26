Для сайта videohotels.ru требуются специалисты по наполнению сайта. Необходимо будет корректировать и дополнять описания курортов и отелей: Требования: 1) Описания должны быть откорректированны и дополненны. (должны быть уникальны!!!) 2) Необходимо дополнить фотографиями отеля из интернета (без логотипов и надписей). ...
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Задача: Выложить часть ассортимента на Я.Маркет.
Описание: Интернет магазин на шоп скрипте от вебасиса.
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