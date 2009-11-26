Интернет проект -программирование, контент, дизайн

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок274 просмотра
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Для бизнес интернет проекта (5 лет) требуется вменяемый человек (корректируется команда- управление проектами - SEO - поддержка клиентов - TOP менеджмент).

Нужно:

- перенести проект (30 страниц) с html на dle

- подправить дизайн под нужды

- добавить новые товары и страницы

- в будущем при необходимости добавлять новые товары

- откорректировать согласование работы сайта с уже работающим магазином от Ласто.

Требования:

- знание php

- опыт работы с dle

- желательно знание ajax

Оплата:

Ваши предложения.

14 лет назад
best7
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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