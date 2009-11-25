Добавление материала

Добрый день. Есть предложение желающим поработать в свободное время.

Условия: свободный доступ в интернет(желательно быстрый и безлимитный), ответственность, умение искать информацию, наличие от 2-x часов свободного времени.

Суть работы: наполнение сайта информацией.

Более подробное описание(шаги):

1. Найти интересный файл в интернете с описанием и небольшой картинкой. (в среднем это занимает 2 минуты, можно использовать другие сайты-варезники)

2. Многие файлы находятся на файлообменниках, типа депозитфайла. Для того что бы скачивать файлы с депозитфайла мы предоставим голд-аккаунт. Это значит что вы сможете скачивать файлы без рекламы и тяготины времени). Обязательное условие: файл должен быть БОЛЬШЕ 5 мегабайт. (Около 1 минуты в зависимости от скорости интернета и размера файла)

3. Залить файл на указанный файлообменник (около 1 минуты в зависимости от скорости интернета и размера файла).

4. Параллельно с пунктами 2 и 3 открываете наш сайт, нажимаете добавить материал, составляете краткое описание (анонс - можно 1-3 предложения), вставляем картинку файла(обязательно без логотипа/знака сторонних сайтов). Потом составляем более полное описание (лучше не меньше 5 предложений), копируем картинку из анонса, и добавляем ссылку на файл, которую получим от файлообменника после заливки на него файла(шаг 3) . Нажимаем сохранить. (это занимает 2-3 минуты)

В общей сложности на добавление 1 такой новости уходит от 5 минут. За это мы вам платим 10 центов. Это $1.20 в час - приличное начало. Кроме того вы будете еще иметь заработок с скачек файлов, которые вы заливаете на файлообменник(шаг 3). Со временем вы приобретете навык и у вас будет получаться работать довольно быстро. Также вы можете качать файлы параллельно и экономить время - это позволяет голд-аккаунт.

Кому интересно - оставляйте заявки или пишите в личку.