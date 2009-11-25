Добавление материала

Есть справочник организаций ДубльГИС 3.0 Нужно скопировать данные организаций из определённого раздела и вставить данные в таблицу эксель. Скопировать необходимо данные всех организаций из раздела "МЕДИЦИНА/ЗДОРОВЬЕ/КРАСОТА" по г.Тюмень Этот раздел содержит ещё 4 подраздела: Красота и здоровье Медицинские товары Медицинские услуги Медицинские ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть предложение желающим поработать в свободное время.
Условия: свободный доступ в интернет(желательно быстрый и безлимитный), ответственность, умение искать информацию, наличие от 2-x часов свободного времени.
Суть работы: наполнение сайта информацией.
Более подробное описание(шаги):
1. Найти интересный файл в интернете с описанием и небольшой картинкой. (в среднем это занимает 2 минуты, можно использовать другие сайты-варезники)
2. Многие файлы находятся на файлообменниках, типа депозитфайла. Для того что бы скачивать файлы с депозитфайла мы предоставим голд-аккаунт. Это значит что вы сможете скачивать файлы без рекламы и тяготины времени). Обязательное условие: файл должен быть БОЛЬШЕ 5 мегабайт. (Около 1 минуты в зависимости от скорости интернета и размера файла)
3. Залить файл на указанный файлообменник (около 1 минуты в зависимости от скорости интернета и размера файла).
4. Параллельно с пунктами 2 и 3 открываете наш сайт, нажимаете добавить материал, составляете краткое описание (анонс - можно 1-3 предложения), вставляем картинку файла(обязательно без логотипа/знака сторонних сайтов). Потом составляем более полное описание (лучше не меньше 5 предложений), копируем картинку из анонса, и добавляем ссылку на файл, которую получим от файлообменника после заливки на него файла(шаг 3) . Нажимаем сохранить. (это занимает 2-3 минуты)
В общей сложности на добавление 1 такой новости уходит от 5 минут. За это мы вам платим 10 центов. Это $1.20 в час - приличное начало. Кроме того вы будете еще иметь заработок с скачек файлов, которые вы заливаете на файлообменник(шаг 3). Со временем вы приобретете навык и у вас будет получаться работать довольно быстро. Также вы можете качать файлы параллельно и экономить время - это позволяет голд-аккаунт.
Кому интересно - оставляйте заявки или пишите в личку.
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