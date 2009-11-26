Дать объявления

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок259 просмотров
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Требуется разместить объявления на тему оптовой продажи одежды.

Размещение - доски объявлений, темы на тематических форумах.

Цель - не поднятие тицев и пр, а реклама в тематических ресурсах.

Требования к исполниелю -

1. минимум полгода на веблансе

2. Наличие положительных отзывов по подобной работе

3. В асю не писать

Желательно конкретно указывать цены

14 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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