Очень хороший исполнитель, Алексей! Реагирует на все замечания адекватно, проект делает и сдает в сроки которые были обговорены. Заранее предупреждает если он не будет определенное время в сети, в общем человек-исполнить ВЫСОКОГО уровня. Рекомендую его ВСЕМ и сам буду с ним работать в дальнейшем.