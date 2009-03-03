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Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
13 лет назад
Приятный в общении человек, отзывчивый. Сделал предоплату, но по каким-то причинам (точнее не хватки времени), к сожалению исполнитель не справился с работой, но не тянул как многие, а сразу сказал и предоплату вернул. Так что советую вам работать с Алексеем!
Ответный отзыв
Отзывчивый заказчик, с оплатой нет никаких проблем и я бы хотел поработать с ним когда у меня появится больше времени.
$300
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший исполнитель, Алексей! Реагирует на все замечания адекватно, проект делает и сдает в сроки которые были обговорены. Заранее предупреждает если он не будет определенное время в сети, в общем человек-исполнить ВЫСОКОГО уровня. Рекомендую его ВСЕМ и сам буду с ним работать в дальнейшем.
$40
0 баллов
14 лет назад
Человек ничего не сделал. Прошла уже неделя с оговоренного срока. На сайте не отвечает. Не рекомендую.
$50
10 баллов
15 лет назад
Алексей, не просто взялся за работу, а подал хорошую идею по данной задаче. Быстро связался, подсказал. Очень приятно работать с таким человеком.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, с оплатой никаких проблем нет, с общением - тем более - через skype быстро решили все вопросы, всем рекомендую - хороший человек!
$1
10 баллов
15 лет назад
Всё отлично! Быстро и красиво. Картинка как раз такая, как я хотел.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, очень понравилось сотрудничество - тз самое четкое, какое я только встречал, порядочный человек.
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга