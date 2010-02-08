Необходимо наполнять сайт новостями, новости нужно искать и делать минимальный рерайт, если у новости нет картинки - картинку нужно найти. Тематика сайта - ночные и клубы и все что с ними связано.

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