Новости на киносайт

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок208 просмотров
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Нужно добавлять новости на сайт ежедневно! На сайте будут онлайн фильмы, цена за новость 0.4$, описание надо будет уникализировать и пару полей заполнять.

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Прошу не писать тем кто с этим не встречался.

Icq для связи 309254923

14 лет назад
antonkudrin
Anton Kudrin 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад