Необходим перенос всех справочников и документов.

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим перенос всех справочников и документов из интергатора в 1с 7,7

14 лет назад
safronovea
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Размещение информации, ответы на вопросы

    Нужен человек, который сможет: - находить тематические форумы и размещать там информацию. - Отвечать на вопросы - Размещать информацию на досках объявлений - место работы - СНГ Требования: - оперативность - скорость - частота нахождения в интернете Оплата сдельная по договоренности По вопросам ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Залить контент на DLE

    Надо залить около 300 позиций, наименования товара, но перед этим все картинки переделать из псд в jpeg Архив 1.7 гб. Пишите сумму будем договариваться, предлагайте сроки. Есть структура разложенная по папкам. Осталось только создавать разделы и добавлять фотки

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо собрать и структурировать файл-каталог

    Есть прайсы в xls необходимо раскидать их содержимое по разделам в XML файле (образец есть). примерно 1000 наименований типа: Агрегат 4ВМ2,5-18/101 СБ 31 т.е. в раздел агрегаты добавляем 4ВМ2,5-18/101 СБ 31 - и все.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новости по недвижимости в Болгарии

    Итак, нужно - новости на сайт по недвижимости в Болгарии. Уникальные, можно переводные, можно перефразированные. 2-3 новости в неделю. Объем - 1500-2000 знаков. От вас - предложение - цена за каждую новость. - опыт работы

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенос БД Social Engine

    Нужно перенести в ручную базы данных социальной сети на движке SocialEngine с версии 2,8 на версию 3,15 версия 3,15 переделанная, даже названия некоторых таблиц базы данных другие, но структура кода самой базы одинаковая, база ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта, SEO

    Добавить статьи на сайт http://igromania.org.ru/ статьи вам придётся искать самостоятельно на просторах интернета их много, копипаст с соблюдением авторства и прочих условий, либо рерайт, в общем чтобы у меня не было потом претензий от авторов ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад