Размещение информации, ответы на вопросы

Требуется помошь в наполнениимоим контентом моего сайта в Joomla. простое размещение, ссылки, теги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет:
- находить тематические форумы и размещать там информацию.
- Отвечать на вопросы
- Размещать информацию на досках объявлений
- место работы - СНГ
Требования:
- оперативность
- скорость
- частота нахождения в интернете
Оплата сдельная по договоренности
По вопросам в ICQ
402349111
Кол-во вакансий не ограничено!
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