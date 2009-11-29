Размещение информации, ответы на вопросы

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок309 просмотров
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Нужен человек, который сможет:

- находить тематические форумы и размещать там информацию.

- Отвечать на вопросы

- Размещать информацию на досках объявлений

- место работы - СНГ

Требования:

- оперативность

- скорость

- частота нахождения в интернете

Оплата сдельная по договоренности

По вопросам в ICQ

402349111

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14 лет назад
karuchen
Дмитрий 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
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