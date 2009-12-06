Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполнил свою часть работы. В процессе делал все четко, по заданию без лишних вопросов. Рад был сотрудничеству, надеюсь, оно продолжится.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Чёткое ТЗ, оплата в полном объёме. Надеюсь на последующее сотрудничество. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Остались только самые хорошие впечатления от работы с Валерием. Получив для наполнения один из самых трудоемких разделов он наполнил его быстрее остальных при этом довольно качественно. Вопросы касающиеся незначительных исправлений решал очень оперативно без лишней волокиты. Очень понравилось что человек владеет предметной областью поэтому наполнение было не бездумным копированием из одного источника а планомерное и осмысленное. Рекомендую данного специалиста всем кому быстро необходимо получить на сайте большое количество качественного контента. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётко поставленные задачи, быстро решаемые технические вопросы. Остались только положительные эмоции от работы с Александром. Оплата справедливая и всегда в срок. Рекомендую. Мой большой плюс. P.S. Выводи магазин в ТОП и, надеюсь, ещё поработаем.
$30
10 баллов
15 лет назад
Приступил к работе сразу после получения задания. В процессе выполнения у Валерия возник ряд вопросов - быстро и по-деловому их решили. Почти сутки у меня не было интернета, не мог выйти на связь - Валерий с пониманием отнесся к проблеме и спокойно дождался, пока она решится. Большая благодарность за проделанную работу.
Ответный отзыв
Отличный, приятный в общении заказчик. Оплату получил без проблем и в полном объёме. Рекомендую для работы :)
$20
10 баллов
15 лет назад
Исполнитель сразу приступил к работе и быстро выполнил поставленные цели. Я остался доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётко поставленные цели и оплата по первому запросу. Рекомендую и ставлю плюс. Приятный в общении человек. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
$13
9 баллов
16 лет назад
Человек наполнял магазин. Все отлично результатом доволен. Доводит работу до конца, в отличии от некоторых фрилансеров. Адекватный, по общению нормальный человек. Рекомендую исполнителя, как контент менеджера по наполнению сайтов.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата - приятно общаться и работать с таким заказчиком. Очень удобно, что практически всегда на связи и в любой момент можно обсудить возникающие вопросы в процессе работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!