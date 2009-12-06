CmapT

Валерий CmapT

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Наполнение контентом быстро и качественно.

Отзывы заказчиков

tybys
44 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
$15
10 баллов
15 лет назад
Перенести базу данных
Отлично выполнил свою часть работы. В процессе делал все четко, по заданию без лишних вопросов. Рад был сотрудничеству, надеюсь, оно продолжится.
Хороший заказчик. Чёткое ТЗ, оплата в полном объёме. Надеюсь на последующее сотрудничество. Рекомендую.
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acrobat37
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Наполнение каталога товаров интернет-магазина.
Остались только самые хорошие впечатления от работы с Валерием. Получив для наполнения один из самых трудоемких разделов он наполнил его быстрее остальных при этом довольно качественно. Вопросы касающиеся незначительных исправлений решал очень оперативно без лишней волокиты. Очень понравилось что человек владеет предметной областью поэтому наполнение было не бездумным копированием из одного источника а планомерное и осмысленное. Рекомендую данного специалиста всем кому быстро необходимо получить на сайте большое количество качественного контента. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Чётко поставленные задачи, быстро решаемые технические вопросы. Остались только положительные эмоции от работы с Александром. Оплата справедливая и всегда в срок. Рекомендую. Мой большой плюс. P.S. Выводи магазин в ТОП и, надеюсь, ещё поработаем.
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efriend1984
Иван 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Перенести контент с одного сайта на другой
Приступил к работе сразу после получения задания. В процессе выполнения у Валерия возник ряд вопросов - быстро и по-деловому их решили. Почти сутки у меня не было интернета, не мог выйти на связь - Валерий с пониманием отнесся к проблеме и спокойно дождался, пока она решится. Большая благодарность за проделанную работу.
Отличный, приятный в общении заказчик. Оплату получил без проблем и в полном объёме. Рекомендую для работы :)
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gacson
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужен копипаст
Исполнитель сразу приступил к работе и быстро выполнил поставленные цели. Я остался доволен, рекомендую!
Отличный заказчик. Чётко поставленные цели и оплата по первому запросу. Рекомендую и ставлю плюс. Приятный в общении человек. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
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_scout_
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
$13
9 баллов
16 лет назад
Наполнение контентом магазина
Человек наполнял магазин. Все отлично результатом доволен. Доводит работу до конца, в отличии от некоторых фрилансеров. Адекватный, по общению нормальный человек. Рекомендую исполнителя, как контент менеджера по наполнению сайтов.
Четкое ТЗ, своевременная оплата - приятно общаться и работать с таким заказчиком. Очень удобно, что практически всегда на связи и в любой момент можно обсудить возникающие вопросы в процессе работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!
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