Нужен копипаст

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок527 просмотров
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Нужен копи-паст вопросов с 4мя вариантами ответов. Вопросы и ответы есть, нужно просто перенести в админку.

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14 лет назад
gacson
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
alt_f4
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
CmapT
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Исполнитель сразу приступил к работе и быстро выполнил поставленные цели. Я остался доволен, рекомендую!
Отличный заказчик. Чётко поставленные цели и оплата по первому запросу. Рекомендую и ставлю плюс. Приятный в общении человек. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
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