Наполнение форума

Нужны постеры на форум . Тематика: женский форум, культура, поделки

Работа от месяца до 5. Нужно постить каждый день по немногу. Оплата раз в неделю. Недельный бюджет 10$ Посты не должны быть по 1000 знаков, но должны быть осмысленными. Т.е может быть и 50 символов и больше. Посты типа "и я так думаю", "да, клас" не оплачиваются. Копипаст с других форумов не оплачиваются.

Просьба писать количество постов в неделю на данный бюджет. Чем больше постов тем лучше