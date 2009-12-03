Наполнение проекта

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок283 просмотра
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Тематика - часы.

Нужно внести информацию в сайт, работающем на Битриксе, примерно так: создать элемент инфоблока, прикрепить изображение и детально описание либо просто выбрать несколько галочек свойств товара.

Знания Битрикса обязательны.

В проект обязательно указывайте:

1. цены за создание 1 товара с учетом того что:

- часть информации и фото Мы предоставим готовую.

- часть Вы должны будете найти ее сети самостоятельно.

2. сколько товаров в день вы реально(!) способны внести (информации много, около 1000 товаров)

Предложения без указания вышеперечисленного рассматриваться не будут, пожалуйста не флудите!

Господ из столиц с заоблачными ценами прошу также не беспокоить.

14 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 часов назад
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