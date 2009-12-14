Наполнить сайт управления образования

Нужно перенести базу данных интернет-магазина с одной цмс на другую (со старой a-cms на более новую). Детские игрушки. Работа "копи-паст" , часа на 3. Товаров порядка 400. Но делать нужно в ночное время. Пишите стоимость, когда готовы приступить и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В архиве будет описание 59 учреждений - по 1 док файлу. Скопировать текст и вставить. CMS - Joomla 1.0.12. если попадаются картинки - пропускать, таблицы -вставлять в виде картинок.
если испольнитель из Челябинска - оплата наличными.
Внимание, уже за этот проект брались, не доделали, а сделанное пришлось переделывать. Не нужно сохранять ворд файлы как html и вставлять - либо потом приводите все к одному стилю, иначе везде шрифты и заголовки разные.
Оплата только через СБС.
на контакты не писать!
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