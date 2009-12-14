Наполнить сайт управления образования

В архиве будет описание 59 учреждений - по 1 док файлу. Скопировать текст и вставить. CMS - Joomla 1.0.12. если попадаются картинки - пропускать, таблицы -вставлять в виде картинок.

если испольнитель из Челябинска - оплата наличными.

Внимание, уже за этот проект брались, не доделали, а сделанное пришлось переделывать. Не нужно сохранять ворд файлы как html и вставлять - либо потом приводите все к одному стилю, иначе везде шрифты и заголовки разные.

Оплата только через СБС.

на контакты не писать!