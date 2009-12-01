Наполнение женского форума

Собрать адреса гостиниц и наполнить базу данных на сайте. Интерфейс для наполнения есть. Обязательно знание английского.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Постоянная работа на женском форуме. Это наполнение форума. И реклама, увеличение продаж интернет магазина женского белья, колготок.
Желательно из санкт петербурга.
Варианты оплаты могут быть разные. От оплаты каждого сообщения (от 10 руб -за сообщение) Так и просто оклад.
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