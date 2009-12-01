Ведение/наполнение 3 небольших форумов

Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок445 просмотров
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Есть 3 форума, на которых нужно оставлять 3-4 сообщения в день.

Тематика - регистрация доменов, разработка и продвижение сайтов.

Без грамматических и фактических ошибок. Минимальное владение темой - на уровне, позволяющем задавать нормальные вопросы.

Важна регулярность (сообщения нужно оставлять каждый день, много раз в неделю не подойдет). Нужен 1-2 человека. Оплата понедельно или ежедневно.

Пишите, пожалуйста, Вашу цену за 1 пост.

Оплата СБС или вебмани.

Предложения скрыты.

14 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 дней назад
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