Ведение/наполнение 3 небольших форумов

Требуется скопипастить и вставить в сайт, сделанный на Wordpress 1000 статей с различных сайтов по тематике "Металлические двери". Условия: 1. Копипастится с разных сайтов (не с одного) 2. Проставляется ссылка на сайт, откуда статья 3. Акцент на минимальной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 форума, на которых нужно оставлять 3-4 сообщения в день.
Тематика - регистрация доменов, разработка и продвижение сайтов.
Без грамматических и фактических ошибок. Минимальное владение темой - на уровне, позволяющем задавать нормальные вопросы.
Важна регулярность (сообщения нужно оставлять каждый день, много раз в неделю не подойдет). Нужен 1-2 человека. Оплата понедельно или ежедневно.
Пишите, пожалуйста, Вашу цену за 1 пост.
Оплата СБС или вебмани.
Предложения скрыты.
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