Ведение/наполнение 3 небольших форумов

Есть 3 форума, на которых нужно оставлять 3-4 сообщения в день.

Тематика - регистрация доменов, разработка и продвижение сайтов.

Без грамматических и фактических ошибок. Минимальное владение темой - на уровне, позволяющем задавать нормальные вопросы.

Важна регулярность (сообщения нужно оставлять каждый день, много раз в неделю не подойдет). Нужен 1-2 человека. Оплата понедельно или ежедневно.

Пишите, пожалуйста, Вашу цену за 1 пост.

Оплата СБС или вебмани.

Предложения скрыты.