Нужно вытащить адреса из поиска

Здравствуйте. Нужны люди для поиска и последующего рерайта статей. Объемы большие, каждая статья 2000-2200 сим. б.п. Платить более 0.50$ за 1000 сим пока не могу, но могу уверить, что если сработаемся, то будет и повышение оплаты и постоянные ...
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Есть две ключевых фразы(английские).
нужно по ним вытащить из гугла первые сто контактов (сайт, е-маил, ФИО).
укажите цену и сроки.
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