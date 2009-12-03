Нужно вытащить адреса из поиска

Здравствуйте. Нужны люди для поиска и последующего рерайта статей. Объемы большие, каждая статья 2000-2200 сим. б.п. Платить более 0.50$ за 1000 сим пока не могу, но могу уверить, что если сработаемся, то будет и повышение оплаты и постоянные ...