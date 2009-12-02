Заполнение, редактирование админки сайта.

Нужно перенести базу данных интернет-магазина с одной цмс на другую (со старой a-cms на более новую). Детские игрушки. Работа "копи-паст" , часа на 3. Товаров порядка 400. Но делать нужно в ночное время. Пишите стоимость, когда готовы приступить и ...