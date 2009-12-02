Наполнение блогов

Есть несколько узкотематических блогов. Необходимо добавлять по 3-5 постов в день. Посты должны быть уникальными (копирайт или рерайт). Примерный объем поста - 1000-2000 символов.

Тематики блогов - кулинарные рецепты, детские игрушки, литература (обзор книг).

Жду от Вас указание цены за пост.