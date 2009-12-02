Наполнение блогов

Наполнение сайтовЗакрыт55 заявок565 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть несколько узкотематических блогов. Необходимо добавлять по 3-5 постов в день. Посты должны быть уникальными (копирайт или рерайт). Примерный объем поста - 1000-2000 символов.

Тематики блогов - кулинарные рецепты, детские игрушки, литература (обзор книг).

Жду от Вас указание цены за пост.

14 лет назад
Magir
Иван 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенести информацию со старого сайта на новый

    Битрикс Бизнес. Знание Битрикса ОБЯЗАТЕЛЬНО - сделать надо быстро. Надо перенести http://www.deep2000.ru/ на новый сайт их... Добавляться ничего не будет.. только убираться. Это тестовый проект, будут ещё 3 таких по объёму, так что цену пишите с учётом ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение, редактирование админки сайта.

    $100

    Девушку на кропотливую работу. Необходимо заполнять администраторскую панель ключевыми словами. Оплата почасовая. 100руб/час. Работа on-line в skype со мной. Я буду диктовать а вы печатать. Далее после обучения сами.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт управления образования

    $50

    В архиве будет описание 59 учреждений - по 1 док файлу. Скопировать текст и вставить. CMS - Joomla 1.0.12. если попадаются картинки - пропускать, таблицы -вставлять в виде картинок. если испольнитель из Челябинска - оплата ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенести базу данных

    $15

    Нужно перенести базу данных интернет-магазина с одной цмс на другую (со старой a-cms на более новую). Детские игрушки. Работа "копи-паст" , часа на 3. Товаров порядка 400. Но делать нужно в ночное время. Пишите стоимость, когда готовы приступить и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ведение/наполнение 3 небольших форумов

    Есть 3 форума, на которых нужно оставлять 3-4 сообщения в день. Тематика - регистрация доменов, разработка и продвижение сайтов. Без грамматических и фактических ошибок. Минимальное владение темой - на уровне, позволяющем задавать нормальные вопросы. Важна регулярность (сообщения ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копипастинг 1000 статей

    Требуется скопипастить и вставить в сайт, сделанный на Wordpress 1000 статей с различных сайтов по тематике "Металлические двери". Условия: 1. Копипастится с разных сайтов (не с одного) 2. Проставляется ссылка на сайт, откуда статья 3. Акцент на минимальной ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поиск информации.

    Проект для новичков без отзывов. Хочу дать Вам шанс получить свой первый отзыв и заработать первые деньги на этом ресурсе. Требуется найти 100 крупных сайтов с новостями, статьями, обзорами и т.д. на определенные тематики на русском ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад