Поиск, рерайт, размножение, написание статей.

Необходимы люди для работы на постоянной основе по следующим направлениям:

- Поиск, рерайт и добавление на сайт новостей. Тематика: Фильмы (источники мои). Минимум 500 знаков

- Рерайт уже добавленных новостей на сайте. Тематика: Фильмы, игры, софт (Материала очень много).

- Написание и размножение статей. Тематика: Софт, игры. 2000-3000 знаков. Размножение до 100-150 статей.

Ко всему приветствуется оптимизация текста под ПС.

Возможны еще варианты, но направление у всех похожее. Пишите свои предложения с ценами на все виды услуг и контактную информацию.