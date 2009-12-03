Поиск, рерайт, размножение, написание статей.

Наполнение сайтовЗакрыт41 заявка604 просмотра
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Необходимы люди для работы на постоянной основе по следующим направлениям:

- Поиск, рерайт и добавление на сайт новостей. Тематика: Фильмы (источники мои). Минимум 500 знаков

- Рерайт уже добавленных новостей на сайте. Тематика: Фильмы, игры, софт (Материала очень много).

- Написание и размножение статей. Тематика: Софт, игры. 2000-3000 знаков. Размножение до 100-150 статей.

Ко всему приветствуется оптимизация текста под ПС.

Возможны еще варианты, но направление у всех похожее. Пишите свои предложения с ценами на все виды услуг и контактную информацию.

Написание статей
14 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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