Заменить текст и картинки в каталоге pdf

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Необходимо в англоязычном каталоге (ссылка ниже) формата PDF латиницу заменить кириллицей без изменения общей структуры каталога (в том числе в таблицах и рисунках )...

Больше интересует решение проблемы с внедрением шрифта, соблюдением стиля и структуры каталога.

Русский текст для замены есть. Его объем соответствует объему англоязычного в самом каталоге!

Файл pdf можно и лучше редактировать через adobe illustrator!

Количество страниц каталога - 179.

Поскольку данный каталог имеет размер 10 мб - ссылка для скачивания находится тут:

http://depositfiles.com/files/9mkwm5bys

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14 лет назад
Vlad2012
Украина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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