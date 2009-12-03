Заменить текст и картинки в каталоге pdf

Здравствуйте. Нужны люди для поиска и последующего рерайта статей. Объемы большие, каждая статья 2000-2200 сим. б.п. Платить более 0.50$ за 1000 сим пока не могу, но могу уверить, что если сработаемся, то будет и повышение оплаты и постоянные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в англоязычном каталоге (ссылка ниже) формата PDF латиницу заменить кириллицей без изменения общей структуры каталога (в том числе в таблицах и рисунках )...
Больше интересует решение проблемы с внедрением шрифта, соблюдением стиля и структуры каталога.
Русский текст для замены есть. Его объем соответствует объему англоязычного в самом каталоге!
Файл pdf можно и лучше редактировать через adobe illustrator!
Количество страниц каталога - 179.
Поскольку данный каталог имеет размер 10 мб - ссылка для скачивания находится тут:
http://depositfiles.com/files/9mkwm5bys
Высылайте ваши вопросы и предложения на почту: [email protected]
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