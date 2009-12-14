Сбор и обработка информации

$20
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок387 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно собрать и обработать список адресов для всестороннего анализа.

1) Берём несколько адресов сайтов из yaca.yandex.ru по указанным темам.

2) Далее вставляем каждый сайт по отдельности в специальную программу (я предоставляю) - запускаем, на выходе получаем список внутренних страниц сайта.

3) Этот полученный список вставляем в онлайн сервис (даю ссылку) определяем PR страниц. Результат вставляем в файл эксель. Сортируем по PR, фильтруем - ненужные адреса удаляем.

На выходе получаем список внутренних страниц сайтов с ПР 1, 2, 3, в необходимом количестве.

Всего нужно 3150 внутренних страниц сайтов с PR от 1 до 3. Более подробное Т3 конкретному исполнителю.

Оплата: 20 WMZ

Срок 24 часа.

ICQ 446775775

14 лет назад
red7
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Tali
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Татьяна хорошо справилась с поставленной задачей. По ходу работы задача усложнилась, но Таня выполнила её отлично. Советую, как старательного исполнителя.
- Задание было четко и внятно сформулированно, а готовая работа принята сразу и без каких-либо "придирок на пустом месте"; - В процессе работы возникла заминка (не по моей вине, он-лайн сервис, который использовался для ее выполнения, глючил), узнав об этом, заказчик тут же передвинул сроки; - Оплата была произведенна сразу же. В целом могу рекомендовать как адекватного заказчика, сотрудничество понравилось.
kissfm
Андрей 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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