Сбор и обработка информации

Нужно собрать и обработать список адресов для всестороннего анализа.

1) Берём несколько адресов сайтов из yaca.yandex.ru по указанным темам.

2) Далее вставляем каждый сайт по отдельности в специальную программу (я предоставляю) - запускаем, на выходе получаем список внутренних страниц сайта.

3) Этот полученный список вставляем в онлайн сервис (даю ссылку) определяем PR страниц. Результат вставляем в файл эксель. Сортируем по PR, фильтруем - ненужные адреса удаляем.

На выходе получаем список внутренних страниц сайтов с ПР 1, 2, 3, в необходимом количестве.

Всего нужно 3150 внутренних страниц сайтов с PR от 1 до 3. Более подробное Т3 конкретному исполнителю.

Оплата: 20 WMZ

Срок 24 часа.

ICQ 446775775