Поиск книг и учебников и размещение их на сайте

Необходимо найти книги, учебники, материалы конференций по истории японского языка, и по истории контактирования японского языка с другими на чужих сайтах и разместить на моем сайте.

Материалы должны быть только на русском языке.

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