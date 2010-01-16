Наполнение магазина

Работу выполнил, претензий к Кате не имею. Хороший собеседник, по любым вопросам относящимся к работе был дан исчерпывающий ответ. Расчет как и договаривались - без задержек. Советую с полной ответственностью относится к поставленным задачам ибо халтура, недоработки с ней не пройдут. Буду рад дальнейшему сотрудничеству