Наполнение магазина

Требуются постеры для написания постов 100-200 символов шаблоны и темы сообщений предоставлю Оплата 2 р за сообщение возможно написание 2-3 сообщений в теме с разных акк Оплата раз в 3 дня через систему Web Money ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить магазин
срок до 4х дней, 2800 позиций- описание и фото, фото нужно обработать на прозрачность и загрузить согласно артикулу позиций
дам доступ к базе и каталоги я предоставлю.
оплата по факту.
указывайте сроки и цену сразу пожайлуста
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