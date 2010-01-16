Наполнение магазина

$50
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок486 просмотров
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Необходимо наполнить магазин

срок до 4х дней, 2800 позиций- описание и фото, фото нужно обработать на прозрачность и загрузить согласно артикулу позиций

дам доступ к базе и каталоги я предоставлю.

оплата по факту.

указывайте сроки и цену сразу пожайлуста

14 лет назад
shelihova
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранные исполнители
without_nick
Владимир 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Все сделано в срок и качественно. рекомендую. очень ответственный исполнитель.
Работу выполнил, претензий к Кате не имею. Хороший собеседник, по любым вопросам относящимся к работе был дан исчерпывающий ответ. Расчет как и договаривались - без задержек. Советую с полной ответственностью относится к поставленным задачам ибо халтура, недоработки с ней не пройдут. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
MakWin
29 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
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3 дня
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