red7

Андрей red7

 
38 летРоссия/Казань
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Связь через ЛС на сайте.

  • Развитие приложения VK

    Ищу опытного flash программиста. Необходимо развитие и поддержание существующего приложения в vkontakte.ru. Желательно длительное сотрудничество. Оплата сдельная исходя из сложности конкретного задания. Приветствуются адекватные расценки. Для связи ICQ: 446775775

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фото-инструкция

    $10

    Необходимо создать инструкцию пополнения webmoney с помощью терминалов самообслуживания QIWI. Пример инструкции подробной в фото файле приложении. Для создания инструкции нужно сфотографировать процесс пополнения webmoney через QIWI, после создать из них инструкцию, как в приведенном примере. Любые ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание приложения для vkontakte

    Нужно создать приложение для vkontakte.ru. Можно использовать Iframe, но чтобы скорость работы, качество и нагрузка на сервак при этом были как минимум наравне по сравнению с flash (swf) или даже лучше. В общем, тема приложения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна небольшая программа по обработке текста

    $10

    Нужен софт, который будет уметь обрабатывать текстовые файлы. Обработка будет заключаться в том, что он будет менять определённые слова на другие из своей базы слов в txt формате. Софт нужен десктопный, не серверный. Подробное Т3 даю ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Найти в интернете 158 фотографий

    $16

    Здравствуйте! Мое задание заключается в следующем: Нужно найти 144 из интернета рисунки по разным темам. Фотки находим в images.yandex.ru или в images.google.ru. Найденное изображение нужно изменить в размерах – вырезать пропорционально: Высота от 175 до 225 Длина от 625 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшая программа для сортировки данных

    $8

    Нужна программа, которая будет брать ссылки и теги к ним из 2 папок, и вставлять их по очереди в один файл html в нужном формате. Программа нужна десктопная. Для опытного программиста задача на 25-30 минут. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Постинг в Livejournal

    $50

    Нужен софт, для автоматизации постинга комментариев в свои блоги, которые находятся на livejournal.com. В кратце, программа должна уметь опубликовывать комментарии из специальной базы к указанным записям в блоги. Желательно иметь подобный опыт или широкие знание в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программа для автозамены слов

    $10

    Нужна небольшая программка для ускорения поиска и замены в документах - html, doc. Программа должна будет обрабатывать тексты. Будет список слов, которые нужно поменять и список новых значений – на которые нужно поменять, программа должна всё ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт или программа для автозамен в документе

    $14

    Нужна небольшая программка или скрипт для ускорения поиска и замены в документах - html. Будет список данных, которые нужно поменять и список новых значений – на которые нужно поменять, программа должна всё сама поменять. Это вкратце. Подробно ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сбор и обработка информации

    $20

    Нужно собрать и обработать список адресов для всестороннего анализа. 1) Берём несколько адресов сайтов из yaca.yandex.ru по указанным темам. 2) Далее вставляем каждый сайт по отдельности в специальную программу (я предоставляю) - запускаем, на выходе получаем список ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Редирект через htaccess

    Здравствуйте. Нужен редирект на htaccess через 301. Он должен редиректить через 301 на нужные адреса, с только определённых внутренних страниц сайта. Т.е. например с 5 внутренних страниц нужно перенаправить через 301 на 5 разных адресов. Перенаправлять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно 90 фоток на разные темы

    $9

    Всего необходимо 90 фоток. Фотки находим в images.yandex.ru или в images.google.ru. Скачиваете, редактируете в фотошопе размер исходя из задания, меняете размер пропорционально. Далее высылаете мне на емейл в архиве, я смотрю, если что нужно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен стильный логотип

    $5

    Нужно нарисовать стильный логотип для сайта, посвящённому банкам и финансовым учреждениям города Казани.У исполнителя обязательно должно быть портфолио с логотипами. Оплата 5 WMZ. Прошу писать только тех кого устраивает цена вопроса. Логотип должен быть стильным ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен стильный логотип

    $5

    Нужно нарисовать стильный логотип для сайта научного объединения. Логотип должен быть стильным и красивым и подходить - дополнять дизайн сайта. После выбора исполнителя даю ему ссылку на сайт, для которого нужен лого и обсуждаем другие ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен изменить шаблон для Zebrum Lite

    $10

    Нужен шаблон для Zebrum Lite, инструкция по его созданию здесь http://blog.zebrum.ru/sozdanie-shablona-dlya-zebrum-lite. Для тех кто не работал с этой СМС инструкцию по созданию шаблонов здесь http://blog.zebrum.ru/sozdanie-shablona-dlya-zebrum-lite. Структура нужна вот как в этом шаблоне: http://blog.zebrum.ru/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=pleasure.zip Нужно поменять: 1) стиль и дизайн ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обмен ссылками тематический и нетематический

    $50

    Требуется линк менеджер Нужен обмен ссылками тематический и нетематический. С моей стороны - сайты с полностью настроенными каталогами ЛЕ2 и готовыми для обмена. Или по желанию этот вопрос обсуждается. Интересует обмен только с сайтами, которые находятся в индексе ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование 20 тем Wordpress

    $20

    Даю 20 стандартных тем в архиве для Wordpress, их нужно будет отредактировать. Готовый результат также в архиве прислать на емейл. Проверяю - если есть доработки - говорю, переделываете - оплачиваю. Как и что редактировать написано в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Платные консультации по поднятию тиц на 500+

    Здравствуйте Есть коммерческий сайт по теме строительство инженерные системы. Сайт бесплатно взят в Яндекс Каталог. На данный момент ТИЦ 140 Нужно поднятие тица на 500+. Нужен опытный консультант, который подскажет наиболее интересные способы увеличения ТИЦ, в том числе ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Tali
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сбор и обработка информации
- Задание было четко и внятно сформулированно, а готовая работа принята сразу и без каких-либо "придирок на пустом месте"; - В процессе работы возникла заминка (не по моей вине, он-лайн сервис, который использовался для ее выполнения, глючил), узнав об этом, заказчик тут же передвинул сроки; - Оплата была произведенна сразу же. В целом могу рекомендовать как адекватного заказчика, сотрудничество понравилось.
Татьяна хорошо справилась с поставленной задачей. По ходу работы задача усложнилась, но Таня выполнила её отлично. Советую, как старательного исполнителя.
Ответный отзыв
KATTYACIDBURN
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Фото-инструкция
С заказчиком работать одно удовольствие. Точно поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую.
Екатерина быстро и качественно выполнила работу. Рекомендую как ответственного человека.
Ответный отзыв
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Постинг в Livejournal
Заказчик честный, порядочный. Доволен сотрудничеством. Всем рекомендую.
Человек успешно справился с задачей. Задача была весьма сложной, было много нюансов и сложностей. Виктор постоянно был на связи, и сообщал о сделанной работе. А также после всё было протестировано до мелочей, мелкие недоработки быстро устранялись. Сложилось впечатление, что Виктор настоящий специалист в своем деле.
Ответный отзыв
mms-c
54 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-2)
$5
10 баллов
14 лет назад
Нужна небольшая программа по обработке текста
Хороший заказчик, оплата поступила незамедлительно. Рекомендую.
Дмитрий хорошо справился с задачей. Были некоторые нюансы,они исправлялись по ходу работы, человек всегда был на связе. Сотрудничество доволен.
Ответный отзыв
Martihon
Марина 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Найти в интернете 158 фотографий
Очень интересная работа. Четкое Тз. Оплата моментально. Спасибо!
Марина быстро и хорошо справилась с задачей. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв