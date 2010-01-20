Нужен шаблон для Zebrum Lite, инструкция по его созданию здесь http://blog.zebrum.ru/sozdanie-shablona-dlya-zebrum-lite. Для тех кто не работал с этой СМС инструкцию по созданию шаблонов здесь http://blog.zebrum.ru/sozdanie-shablona-dlya-zebrum-lite. Структура нужна вот как в этом шаблоне: http://blog.zebrum.ru/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=pleasure.zip Нужно поменять: 1) стиль и дизайн ...