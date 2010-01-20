Есть сайт по строительной тематике, присутствует в ЯК. Нужно добавить в ДМОЗ. Оплата через СБС. По факту.
- $50Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу опытного flash программиста. Необходимо развитие и поддержание существующего приложения в vkontakte.ru. Желательно длительное сотрудничество. Оплата сдельная исходя из сложности конкретного задания. Приветствуются адекватные расценки. Для связи ICQ: 446775775Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен мощный инструмент для работы с соц. сетью vkontakte.ru. Техническое задание дам при обращении. Опыт работы обязателен. Вопросы и предложения пишите тут или в ICQ: 446775775Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо создать инструкцию пополнения webmoney с помощью терминалов самообслуживания QIWI. Пример инструкции подробной в фото файле приложении. Для создания инструкции нужно сфотографировать процесс пополнения webmoney через QIWI, после создать из них инструкцию, как в приведенном примере. Любые ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно создать приложение для vkontakte.ru. Можно использовать Iframe, но чтобы скорость работы, качество и нагрузка на сервак при этом были как минимум наравне по сравнению с flash (swf) или даже лучше. В общем, тема приложения ...Закрыт14 лет назад
- $10
Нужен софт, который будет уметь обрабатывать текстовые файлы. Обработка будет заключаться в том, что он будет менять определённые слова на другие из своей базы слов в txt формате. Софт нужен десктопный, не серверный. Подробное Т3 даю ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $16
Здравствуйте! Мое задание заключается в следующем: Нужно найти 144 из интернета рисунки по разным темам. Фотки находим в images.yandex.ru или в images.google.ru. Найденное изображение нужно изменить в размерах – вырезать пропорционально: Высота от 175 до 225 Длина от 625 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $8
Нужна программа, которая будет брать ссылки и теги к ним из 2 папок, и вставлять их по очереди в один файл html в нужном формате. Программа нужна десктопная. Для опытного программиста задача на 25-30 минут. ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужен софт, для автоматизации постинга комментариев в свои блоги, которые находятся на livejournal.com. В кратце, программа должна уметь опубликовывать комментарии из специальной базы к указанным записям в блоги. Желательно иметь подобный опыт или широкие знание в ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужна небольшая программка для ускорения поиска и замены в документах - html, doc. Программа должна будет обрабатывать тексты. Будет список слов, которые нужно поменять и список новых значений – на которые нужно поменять, программа должна всё ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $14
Нужна небольшая программка или скрипт для ускорения поиска и замены в документах - html. Будет список данных, которые нужно поменять и список новых значений – на которые нужно поменять, программа должна всё сама поменять. Это вкратце. Подробно ...Завершен14 лет назад
- $20
Нужно собрать и обработать список адресов для всестороннего анализа. 1) Берём несколько адресов сайтов из yaca.yandex.ru по указанным темам. 2) Далее вставляем каждый сайт по отдельности в специальную программу (я предоставляю) - запускаем, на выходе получаем список ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужен редирект на htaccess через 301. Он должен редиректить через 301 на нужные адреса, с только определённых внутренних страниц сайта. Т.е. например с 5 внутренних страниц нужно перенаправить через 301 на 5 разных адресов. Перенаправлять ...Завершен14 лет назад
- $9
Всего необходимо 90 фоток. Фотки находим в images.yandex.ru или в images.google.ru. Скачиваете, редактируете в фотошопе размер исходя из задания, меняете размер пропорционально. Далее высылаете мне на емейл в архиве, я смотрю, если что нужно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Нужно нарисовать стильный логотип для сайта, посвящённому банкам и финансовым учреждениям города Казани.У исполнителя обязательно должно быть портфолио с логотипами. Оплата 5 WMZ. Прошу писать только тех кого устраивает цена вопроса. Логотип должен быть стильным ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Нужно нарисовать стильный логотип для сайта научного объединения. Логотип должен быть стильным и красивым и подходить - дополнять дизайн сайта. После выбора исполнителя даю ему ссылку на сайт, для которого нужен лого и обсуждаем другие ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Нужен шаблон для Zebrum Lite, инструкция по его созданию здесь http://blog.zebrum.ru/sozdanie-shablona-dlya-zebrum-lite. Для тех кто не работал с этой СМС инструкцию по созданию шаблонов здесь http://blog.zebrum.ru/sozdanie-shablona-dlya-zebrum-lite. Структура нужна вот как в этом шаблоне: http://blog.zebrum.ru/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=pleasure.zip Нужно поменять: 1) стиль и дизайн ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется линк менеджер Нужен обмен ссылками тематический и нетематический. С моей стороны - сайты с полностью настроенными каталогами ЛЕ2 и готовыми для обмена. Или по желанию этот вопрос обсуждается. Интересует обмен только с сайтами, которые находятся в индексе ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Даю 20 стандартных тем в архиве для Wordpress, их нужно будет отредактировать. Готовый результат также в архиве прислать на емейл. Проверяю - если есть доработки - говорю, переделываете - оплачиваю. Как и что редактировать написано в ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте Есть коммерческий сайт по теме строительство инженерные системы. Сайт бесплатно взят в Яндекс Каталог. На данный момент ТИЦ 140 Нужно поднятие тица на 500+. Нужен опытный консультант, который подскажет наиболее интересные способы увеличения ТИЦ, в том числе ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад