Работу Екатерина сделала но после этого испарилась. В аське не отвечает хотя на веблансер - заходила. С заданием справилась - рисует хорошо - и быстро когда надо. Всегда переносит сроки. Жаль что человека нереально найти чтобы поговорить. Если доделаем работу - то готов конечно поставить и другую оценку.