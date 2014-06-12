KATTYACIDBURN

Екатерина Заболотная KATTYACIDBURN

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
2D/3D художник видеоигр. Концепт художник персонажей.

Работаю концепт художником в игровой индустрии с 2012 года. Есть  законченные проекты.

Портфолио: https://www.artstation.com/kattyhaven﻿

Схема моей работы:

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1. Ознакомление с ТЗ;

2. Договор и предоплата 25%

3. Креативная и уникальная работа (с возможностю контроля вами промежуточных этапов);

4. Сдача работы в удобном для вас формате со всеми слоями

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Оплата на карты Сбербанка или Тинькофф

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Nitro7
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сделать новую картинку
Все очень круто
Приятное впечатление. Работать одно удовольствие. Точно поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
KrasIT
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$21
10 баллов
8 лет назад
Портрет женщины орка
Екатерина отлично выполнила задачу. Рекомендую.
Понятное и точное ТЗ. Оплата в срок
Ответный отзыв
jaki
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
8 баллов
9 лет назад
Перекрасить шаблон (dle)
Хороший исполнитель.
Работой с заказчиком доволен. Вежливый. Быстро отвечает. Адекватный. Быстро оплатил. Рекомендую!
Ответный отзыв
dem7799
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Приватно для Заболотная Кэт (KATTYACIDBURN)
Супер!
Рада повторному сотруднечеству. Как всегда задание - четкое, моментальная оплата.
Ответный отзыв
delivered
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
5 баллов
12 лет назад
Иллюстрации с поросенками
Работу Екатерина сделала но после этого испарилась. В аське не отвечает хотя на веблансер - заходила. С заданием справилась - рисует хорошо - и быстро когда надо. Всегда переносит сроки. Жаль что человека нереально найти чтобы поговорить. Если доделаем работу - то готов конечно поставить и другую оценку.
Всё прошло отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
9 отзывов(-1)
$15/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга