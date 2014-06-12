Екатерина Заболотная KATTYACIDBURNKATTYACIDBURN
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
2D/3D художник видеоигр. Концепт художник персонажей.
Работаю концепт художником в игровой индустрии с 2012 года. Есть законченные проекты.
Портфолио: https://www.artstation.com/kattyhaven
Схема моей работы:
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1. Ознакомление с ТЗ;
2. Договор и предоплата 25%
3. Креативная и уникальная работа (с возможностю контроля вами промежуточных этапов);
4. Сдача работы в удобном для вас формате со всеми слоями
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Оплата на карты Сбербанка или Тинькофф
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Planet117 просмотров
- Drone concepts151 просмотр
- Weapon concepts143 просмотра
- Character concepts146 просмотров
- Character concepts115 просмотров
- Character concepts124 просмотра
- Jack o lantern charachter156 просмотров
- Game interface130 просмотров
- Planes124 просмотра
- Beware of dragons175 просмотров
- Abandoned Station160 просмотров
- Satellite164 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Все очень круто
Ответный отзыв
Приятное впечатление. Работать одно удовольствие. Точно поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую.
$21
10 баллов
8 лет назад
Екатерина отлично выполнила задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понятное и точное ТЗ. Оплата в срок
$20
8 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Работой с заказчиком доволен. Вежливый. Быстро отвечает. Адекватный. Быстро оплатил. Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Рада повторному сотруднечеству. Как всегда задание - четкое, моментальная оплата.
$10
5 баллов
12 лет назад
Работу Екатерина сделала но после этого испарилась. В аське не отвечает хотя на веблансер - заходила. С заданием справилась - рисует хорошо - и быстро когда надо. Всегда переносит сроки. Жаль что человека нереально найти чтобы поговорить. Если доделаем работу - то готов конечно поставить и другую оценку.
Ответный отзыв
Всё прошло отлично. Рекомендую
Иллюстрации и Рисунки
9 отзывов(-1)
$15/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга