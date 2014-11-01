Перекрасить шаблон (dle)

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Завершен3 заявки128 просмотров

Здравствуйте.

Нужно перекрасить шаблон сайта с светлого в тёмный. Перекрасить нужно не тяп ляп, а по уму, что бы получилось хорошо. приблизительную цветовую гамму которую хотелось бы видеть я уже обговорю с исполнителем. Цены и сроки пишите в заявке.

DLE
13 лет назад
jaki
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KATTYACIDBURN
Екатерина 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Хороший исполнитель.
Работой с заказчиком доволен. Вежливый. Быстро отвечает. Адекватный. Быстро оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KATTYACIDBURN
Екатерина 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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