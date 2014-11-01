Ищу исполнителя для разработки интерфейса сайта вопросов и ответов. Если есть подобные проекты в портфолио, пожалуйста указывайте.
Перекрасить шаблон (dle)
Здравствуйте.
Нужно перекрасить шаблон сайта с светлого в тёмный. Перекрасить нужно не тяп ляп, а по уму, что бы получилось хорошо. приблизительную цветовую гамму которую хотелось бы видеть я уже обговорю с исполнителем. Цены и сроки пишите в заявке.
Выбранный исполнитель
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