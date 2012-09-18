Доработать дизайн инфопортала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки149 просмотров

Необходимо доработать дизайн существующего сайта – b2b-инфопортала. Работа состоит из двух частей:

– создать буквенный логотип, отличный от существующего;

– доработать дизайн существующих страниц, не меняя основ верстки.

Подробное описание проекта тут: http://goo.gl/qIQ2D

Выбор будет осуществляться на основе портфолио с аналогичными проектами. Возможно разбиение проекта на две части с поэтапной оплатой.

Пишите на [email protected]. Для дальнейшего общения обязателен скайп.

13 лет назад
alexschneiderru
Александр 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров