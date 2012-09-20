сайт занимается продажей фотообоев/ Для образца смотрите http://6494876.ru http:// fotooboi21.ru название сайта : 100mirov.ru 100 миров в Вашей квартире дизайн - тянущийся от 1024px ...
Дизайн женского новостного сайта
Уважаемые фрилансеры!
Нужен дизайн для женского новостного сайта http://amateurgirls.ru/
Из пожеланий: делать фон страницы поинтереснее, хотя бы градиенты\сеточки какие-нибудь, а также шапки с клипартами и графикой.
На сайте должно быть горизонтальное меню с категориями новостей, а также ссылка на рсс (как пункт того же меню либо в виде отдельной иконки). Слева либо справа от основного контента должен быть сайдбар с блоками - комментарии, последние новости, календарь и т.д.
В результате должен получиться макет главной и макет страницы просмотра новости.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется оформления форума IP Board в едином стиле с дизайном сайта (шапка форума и коррекция цвета в стилях).Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Надо немного доработать и отверсать макет http://rd.anthonywhite.co.nz/ чтобы были выпадающие пункты меню.Завершен13 лет назад
Оформление в соц. сетях таких как ВКонтакте . Twitter . Facebook .Завершен13 лет назад
- $200
Нужен качественный дизайн и логотип для интернет магазина Детали в ТЗ Просьба указывать сроки и стоимостьЗавершен13 лет назад
Нужно создать анимацию на сайте, а именно на центральном изображении. Гиф анимация не получится так как центральная картинка большая и в ПНГ с прозрачным фоном. Нужно создать и установить анимацию, ...Завершен13 лет назад
Задача перевести на русский все кнопки. Влепить лого новое - есть в векторе. Иметь ввиду что максимально должна использоваться имеющаяся верстка. Отступления от неё минимальными должны быть или вообще не быть. Немного изменить имеющиеся блоки, ...Завершен13 лет назад
В стиле http://themeforest.net/item/retro-portfolio-one-page-vintage-wordpress-theme/full_screen_preview/1708109 отрисовать одну страничку. Схему расположения элементов предоставим. От вас -стоимость и сроки.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
Наша компания ищет разработчиков Php, MySQL, Java Script html верстка ,дизайнеров Требования: Опыт промышленного программирования на PHP, MySQL, Java Script; html верстка, дизайнеров Умение разбираться в большом объеме существующего кода; ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен дизайн сайта состоящего из 3 страниц. Сам сайт простой, что бы не сказать примитивный. Макет 850 пикселей, по середине экрана. Цвет фона белый, максимум вайтсмок. Надписи и кнопки синие ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад