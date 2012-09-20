Дизайн женского новостного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок267 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Нужен дизайн для женского новостного сайта http://amateurgirls.ru/

Из пожеланий: делать фон страницы поинтереснее, хотя бы градиенты\сеточки какие-нибудь, а также шапки с клипартами и графикой.

На сайте должно быть горизонтальное меню с категориями новостей, а также ссылка на рсс (как пункт того же меню либо в виде отдельной иконки). Слева либо справа от основного контента должен быть сайдбар с блоками - комментарии, последние новости, календарь и т.д.

В результате должен получиться макет главной и макет страницы просмотра новости.

13 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Владимир отлично выполнил свою работу, дизайн был принят с первого раза. Кроме того, работа была завершена раньше оговорённого срока, что тоже не может не радовать :)
Заказчик, который точно знает, что ему нужно. Дизайн был принят сразу же, даже без дополнительных доработок, оплата последовала моментально. Рекомендую и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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