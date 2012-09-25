Дизайн сайта из 3-х страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок247 просмотров

Здравствуйте.

Нужен дизайн сайта состоящего из 3 страниц.

Сам сайт простой, что бы не сказать примитивный.

Макет 850 пикселей, по середине экрана. Цвет фона белый, максимум вайтсмок. Надписи и кнопки синие или зеленые, надо подобрать красивый цвет, или сочетание 2 цветов.

В шапке вместо лого название сайта красивым шрифтом. Глянец, тень или зеркало.

Под шапкой заголовок страницы, под ним небольшой текст. По страницам:

1. На главной форма загрузки файла с компа или по урлу.

2. Выбор опций обработки файла. 4-5 опций в форме, селекты и обычные поля.

3. Ссылка для скачивания файла, плюс несколько кнопок для добавления файла в соцсети и т.п.

Футер обычный, со ссылкой на контакты и прочее внизу.

Детали исполнителю по скайпу. Есть пример: fixpicture.org, само собой не 1 к 1, но общего много. Если делаете верстку, пишите сколько доплатить надо будет.

13 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

MonolithAgency
Ёлкин 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Unk
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работой доволен. Хоть задание было не очень сложным, но найти человека, который сделает точно то что надо, оказалось непросто. Александр справился, поэтому рекомендую.
Проект небольшой, но интересный. Было приятно работать с Вячеславом, спасибо!

Заявки фрилансеров

MonolithAgency
Ёлкин 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
Unk
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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