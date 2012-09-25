Дизайн сайта из 3-х страниц

Здравствуйте.

Нужен дизайн сайта состоящего из 3 страниц.

Сам сайт простой, что бы не сказать примитивный.

Макет 850 пикселей, по середине экрана. Цвет фона белый, максимум вайтсмок. Надписи и кнопки синие или зеленые, надо подобрать красивый цвет, или сочетание 2 цветов.

В шапке вместо лого название сайта красивым шрифтом. Глянец, тень или зеркало.

Под шапкой заголовок страницы, под ним небольшой текст. По страницам:

1. На главной форма загрузки файла с компа или по урлу.

2. Выбор опций обработки файла. 4-5 опций в форме, селекты и обычные поля.

3. Ссылка для скачивания файла, плюс несколько кнопок для добавления файла в соцсети и т.п.

Футер обычный, со ссылкой на контакты и прочее внизу.

Детали исполнителю по скайпу. Есть пример: fixpicture.org, само собой не 1 к 1, но общего много. Если делаете верстку, пишите сколько доплатить надо будет.