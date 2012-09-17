Нужны разработчики web-сайтов

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Закрыт16 заявок333 просмотра

Наша компания ищет разработчиков Php, MySQL, Java Script html верстка ,дизайнеров

Требования:

Опыт промышленного программирования на PHP, MySQL, Java Script; html верстка, дизайнеров

Умение разбираться в большом объеме существующего кода;

уметь работать работа с joomla.

оплата после сделанного заказа.

будут в основном интернет магазины

нужно уметь не все из списка

HTMLJavaJoomlaMySQLPHP
13 лет назад
vaiper
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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